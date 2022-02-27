شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق فيوتشر تدريباته ظهر اليوم وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب والتى انتهت بفوز فريقنا بهدف مقابل لا شيء، حيث شهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين، قام خلالها علي ماهر مدرب الفريق، بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢ من شهر مارس.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات الماضية لنادى الزمالك، سواء فى الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، وآخرها مباراة الزمالك والوداد التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض، قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق فيوتشر قد فاز في المباراة الماضي على المقاولون العرب بهدف نظيف، ليواصل أبناء على ماهر مشوار تألقهم بعد حصد انتصارين متتاليين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر، بضرورة غلق صفحة الفوز على المقاولون، والتركيز على اللقاء القادم أمام الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية.