شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأحد.. مروان حمدى ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مروان حمدي مهاجم نادي سموحة فريقه لتحقيق الفوز على غزل المحلة بثنائية لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف.

ورفع مروان حمدي رصيده التهديفي إلى 6 أهداف بفارق هدف عن كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وبيرسي تاو لاعب الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي ومحمود وادي لاعب بيراميدز ومابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

حقق فريق سموحة فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

سجل خالد عبد الفتاح هدف سموحة الأول في الدقيقة 74 جاء الهدف عن طريق تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك ، ونجح مروان حمدى في إضافة الهدف الثانى للموج الأزرق في الدقيقة "90 + 1" عن طريق تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 22 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 6 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في 11 مباراة خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

​وجاء ترتيب الهدافين كالتالي

مروان حمدي سموحة 6

بيرسي تاو الأهلي 5

محمد هلال البنك الأهلي 5

محمود وادي بيراميدز 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5