شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوضح سر تأخر التغييرات أمام الصفاقسى.. ويصرح: الفوز يمنحنا فرصة للراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الهام الذي حققه الفريق على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل، مؤكدًا أنه فوز يضع الفريق في الصدارة بفارق مريح عن أقرب المنافسين، موضحًا أنه انتصار مهم للغاية وفي توقيت صعب والفريق كان بإمكانه تحقيق فوز بعدد كبير من الأهداف.

شدد على أن الفريق يقدم مواجهات قوية ولم يكن هناك رغبة من جانبه في التغيير لمجرد التغيير وكان راضيا تماما عن الأداء وحتى إن لم يحقق الفريق الفوز فلن يكن هناك من جانبه أي رد فعلي سلبي تجاه الأداء، مشيرا إلى أنه أخرج فاجري لاكاي بسبب الإجهاد الواضح عليه مع ضعط المباريات ودفع بالمهاجم محمود وادي بسبب طوله وقدرته على استغلال العرضيات من الطرفين.

المدير الفني أكد أن الفوز يمنح الفريق فرصة للتعامل مع اللقاءات المقبلة في الدوري وأفريقيا براحة كبيرة، وبالتالي فرصة لمنح راحة لبعض العناصر والتدوير لتفادي الإجهاد الكبير، مشددا على أن بيراميدز هدفه الفوز في كل مبارياته سواء محليا أو قاريا بأي شكل من الأشكال، مشيدا بالثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل مؤكدا على أنهما يقدمان مباريات هامة للغاية وقادران على اللعب في صفوف المنتخب في التشكيل الأساسي خلال مباراتي السنغال في المرحلة الحاسمة من تصفيات التأهيل لمونديال قطر.