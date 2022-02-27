شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 27 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصري، اليوم، الأحد، تغييرًا وحيدًا بعدما ارتقى سموحة إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 22 نقطة جمعها الفريق السكندري من 6 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في 11 مباراة خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

سجل خالد عبد الفتاح هدف سموحة الأول في الدقيقة 74 جاء الهدف عن طريق تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك ، ونجح مروان حمدى في إضافة الهدف الثانى للموج الأزرق في الدقيقة "90 + 1" عن طريق تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.