تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى دور المجموعات بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يعيش فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقف بالغ الصعوبة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة على يد الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك فى دوري الابطال الافريقى

يستضيف فريق الزمالك نظيره الوداد المغربى فى الرابعة عصر الجمعة 11 مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى .

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى دور المجموعات

الزمالك -الوداد المغربى 11 مارس

بترو اتلتيكو الانجولى - الزمالك 18 مارس

الزمالك - ساجردا الانجولى 1 أبريل

رصيد الزمالك فى دوري الابطال

حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري الابطال الافريقى

بترو أتلتيكو في المركز الأول 7 نقاط.

الوداد في المركز الثاني 6 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين.

ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.