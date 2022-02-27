شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الرنين تحدد موقف بانون وكوكا من المشاركة فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الثنائي بدر بانون أحمد نبيل كوكا لاعبي الأهلي نتيجة أشعة الرنين التي خضعا لها خلال الساعات الماضية لمعرفة حالتهما الطبية والاطمئنان على عضلة القلب بعد شكواهما من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكان سببا في منعهم من المشاركة في تدريبات الأهلي لأكثر من شهر ونصف تنفيذًا لتعليمات الطبيب المعالج، لتحديد موعد عودتهما للمشاركة في تدريبات الأهلي.

وقام مسئولو الأهلي بعرض بدر بانون وأحمد كوكا على خبير كبير في أمراض القلب خلال الساعات الماضية والذي أثنى على التطور الطبي لحالة الثنائي، وبناءً عليه خضعا لأشعة رنين لتحديد موعد نزولهما التدريبات الجماعية للأهلي.

ويترقب بانون وكوكا خروج نتيجة الأشعة خلال الـ48 ساعة القادمة لتحديد حالة الثنائي الطبية وبناءا عليه يتحدد موعد مشاركتهما في تدريبات فريقهما الجماعية من أجل تجهيزهما للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة بعد غيابهعما لفترة طويلة.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك دون الحصول على راحة بعد مواجهة صن داونز أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.