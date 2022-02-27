شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الأحد 27/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى أبرزها تحقيق بيراميدز الفوز على الصفاقسى، وسقوط المصرى أمام أوتوهو الكونغولى فى الكونفدرالية.

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