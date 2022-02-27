شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الأحد 27/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى أبرزها تحقيق بيراميدز الفوز على الصفاقسى، وسقوط المصرى أمام أوتوهو الكونغولى فى الكونفدرالية.
أسامة نبيه يعلن انضمامه للجهاز المعاون لكارتيرون فى الزمالك
أعلن أسامة نبيه انضمامه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد توجيه الشكر لمدحت عبد الهادى وأمير عزمي مجاهد عقب الخسارة من الوداد المغربي.