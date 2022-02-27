شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني بعد الهزيمة من أوتوهو: فرصة المصرى قائمة للصعود لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين الشعباني المدير الفني للمصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا وانتهت بفوز أوتوهو بهدف واحد للاشئ ،

وأضاف الشعبانى أن الفرصة ما زالت سانحة أمام المصري للصعود لدور الثمانية خاصة في ظل خوضه لمباراتيه المقبلتين أمام أوتوهو والقطن الكاميروني بملعبه ، مضيفًا أن المصري لم يكن يستحق الخسارة في مباراة اليوم والتي كان فيها الفريق قاب قوسين أو أدني من الخروج بنقطة على الأقل مؤكدا أن توقيت الهدف القاتل أسهم في خسارة الفريق للنقاط الثلاث للمباراة.

وقاد رولاند أوكوري، لاعب فريق أوتوهو الكونغولى، فريقه للفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة.

جاء هدف الفريق الكونغولى بعد كرة عرضية من جهة اليمين، قابلها اللاعب رولاند أوكوري برأسية من الوضع طائرا من على القائم القريب، سكنت أسفل يسار المرمى. بهذه النتيجة تجمد رصيد المصري عند النقطة الرابعة في المركز الثاني مناصفة مع أتوهو الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بينما رفع مازيمبى رصيده للنقطة 6 ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتذيل القطن الترتيب برصيد نقطتين.