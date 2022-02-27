شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، اختيار 20 لاعبًا ضمن قائمة زعيم الثغر استعدادًا لمواجهة فريق "طلائع الجيش" المقرر لها غدًا الإثنين في الخامسة ونصف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: حراسة المرمى، محمد عبد المنصف وأحمد يحيى.. خط الدفاع، عبد الله نصيب ومحمود شبانه وصبرى رحيل وكريم يحيى والسيد سالم وهشام صلاح، خط الوسط.. أحمد نبيل مانجا،وعبد الغنى محمد وحسام عاشور ومروان عطيه وخالد الغندور وعبد السميع وأحمد عادل ميسى وسعيدو سمبورى.. خط الهجوم: أحمد راشد وإبراهيم حسن مابولولو وبنجامين بوتينج.

ويغيب عن زعيم الثغر كلا من، فوزى الحناوى، مورو ساليفو، محمد عبد السلام، نادر رمضان، وكريم الديب لمعاناتهم من إصابات مختلفة، حيث يشتكى ساليفو من كسر اليد ويعانى الديب والحناوى من إصابات عضلية.

فيما تعافى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من إصابة خشونة الركبة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية وتسببت فى غيابه عن المباراة الأخيرة.

عقد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، شدد خلالها على المدافعين بضرورة تلاشى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وتسببت فى فقدان النقاط.

وشدد العميد على المهاجمين بضرورة استغلال أنصاف الفرص في مباراة طلائع الجيش المقبلة، كما عكف اللاعبين على مشاهدة مباريات الطلائع للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق وقام حسام حسن بتقديم موعد تجميع اللاعبين ساعتين لهذا السبب.

وتعتبر مباراه الطلائع فرصه للجهاز الفنى واللاعبين لمصالحه الجماهير التى أعلنت غضبها بعد النتائج السلبيه الأخيرة من تعادل مع "إيسترن كومبانى" والهزيمه من إنبى والتى أدت إلى ايقاف مستحقات اللاعبين وتوقيع عقوبات ماليه ضخمه وصلت إلى 50 ألف جنيه.