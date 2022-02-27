شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية بعد الفوز القاتل على الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادى بيراميدز صدارة مجموعته بعد الفوز على فريق الصفاقسى التونسى بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف بيراميدز الوحيد على جبر في الوقت القاتل 92، بعدما استغل عرضية عبد الله السعيد من ركنية، ليضعها في الشباك برأسية مميزة.

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

بيراميدز في المركز الأول بـ9 نقاط

أهلي طرابلس الليبي في المركز الثاني بـ3 نقاط

الصفاقسي التونسي فى المركز الثالث بـ3 نقاط

زاناكو الزامبي فى المركز الرابع بدون نقاط

أحداث المباراة

دخل بيراميدز المباراة ضاغطا على دفاعات الصفاقسى محاولا تسجيل هدف مبكر، وكاد إبراهيم عادل من إحراز الهدف بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيسر للفريق التونسى في الدقيقة 2 من انطلاقة المباراة.

وسيطر نادى بيراميدز على مجريات أول 10 دقائق ولكن دون أي خطورة على الفريق التونسى الذى يلعب في وسط ملعبه، ويعتمد على الهجمات المرتدة لمباغتة الفريق السماوى.

وأهدر إبراهيم عادل فرصة هدف محقق في الدقيقة 17 بعدما انفرد بحارس الصفاقسى ولكنه وضعها سهلة تصدى لها الحارس، لترد إلى لاكاى الذى وضعها في المرمى ولكن مدافع الصفاقسى منعها من الدخول، ليعلن الحكم عن تسلل على لاكاى لتضيع فرصة هدف محقق.

ورد الصفاقسى بهجمة خطرة على مرمى بيراميدز بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر ليلعبها المهاجم فراس الشواف بعيدة عن مرمى شريف إكرامى.

وأهدر عبد الله السعيد فرصة لنادى بيراميدز بعدما تلقى عرضية في الدقيقة 27 من محمد حمدى ليسددها لتصطدم بدفاع الصفاقسى، وبعدها بثلاث دقائق عاد عبد الله السعيد ليهدد مرمى الفريق التونسى في الدقيقة 30 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء من إبراهيم عادل ليسددها ولكن الدفاع يتصدى مرة أخرى.

وفى الدقيقة 42 أطلق دونجا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس الصفاقسي يبعد الكرة لركنية في أخطر فرص بيراميدز في الشوط الأول.

الشوط الثانى

واصل نادى بيراميدز ضغطه القوى على دفاعات الصفاقسى في محاولة لإحراز هدف التقدم، وحصل الجنوب أفريقى لاكاى على فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 51 بعدما انفرد بحارس الصفاقسى ليسدد بالقدم اليسرى ولكن الحارس في الموعد ويتصدى لها.

وفى الدقيقة 58 أهدر نادى الصفاقسى فرصة التقدم بالهدف الأول بعدما انفرد لاعب الصفاقسى فراس الشواف بشريف إكرامى بعد تمريرة رائعة من فوق الدفاع ولكنه وضعها أعلى مرمى شريف إكرامى.

وكاد عبد الله السعيد أن يخطف هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 78 بعد عرضية من أحمد فتحى ويسددها عبد الله السعيد ولكن تصطدم بدفاع الصفاقسي وتتحول لركنية.

ودفع إيهاب جلال بالفلسطينى محمود وادى بدلا من فخرى لاكاى في الدقيقة 82 فى محاولة لخطف هدف الفوز، ثم الدفع بإريك تراورى وعمر جابر.

وفى الدقيقة 92 نجح على جبر في تسجيل هدف التقدم لنادى بيراميدز في الوقت القاتل بعدما استغل عرضية عبد الله السعيد من ركنية، ليضعها في الشباك برأسية مميزة، لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف على الصفاقسى.