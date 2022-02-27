شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: أتمنى استمرار سموحة فى المربع الذهبى وأجتهد من أجل المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الهانى سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بفوز فريقه على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

قال سليمان في تصريحات صحفية عقب المباراة: "فوز مهم على فريق مجتهد ونتمنى الاستمرار في المربع الذهبي ومواصلة النتائج الإيجابية والتواجد في المركز الثانى حتى ولو بشكل مؤقت شى إيجابي ويعطينا دفعة معنوية".

وتحدث حارس سموحة على إمكانية انضمامه للمنتخب في الفترة المقبلة قائلا:" اجتهد وأبذلى قصارى جهدى في التدريبات وبالملعب وسواء وقع الاختيار عليا أو لا للانضمام لقائمة المنتخب سأدعم كل زملائى".

وفاز سموحة على المحلة بهدفين وسجل خالد عبد الفتاح الهدف الأول في الدقيقة 74 حث جاء الهدف عن طريق تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.

ونجح مروان حمدى في إضافة الهدف الثانى لسموحة في الدقيقة "90 + 1" عن طريق تصويبة رائعة من من يسار خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 22 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 6 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في 11 مباراة خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 12 فى المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدورى العام جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة فى ثلاث لقاءات والتعادل فى 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا.