شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحرز ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش رجال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المنتخب الأمريكي ذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة بمدينة القاهرة وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 حتى 27 من فبراير الجاري.

وفاز المنتخب الأمريكي نظيره الروسي في دور النهائي بنتيجة 45-34.

وجاء مشوار المنتخب الأمريكي في البطولة كالتالي: فاز المنتخب الأمريكي على المجر في دور ال 16 بنتيجة 45-22، ثم فاز على المنتخب المصري في ربع النهائي بنتيجة 45-24، وبعدها فاز في نصف النهائي على منتخب إيطاليا بنتيجة 45-42، وفي النهائي فاز على نظيره الروسي بنتيجة 45-34.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي: حصل المنتخب الأمريكي على الميدالية الذهبية، وتوج المنتخب الروسي بالفضية، وجاء المنتخب الإيطالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحصل منتخبا الوطني على المركز السادس.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة:”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

الجدير بالذكر، أن الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف قد توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.