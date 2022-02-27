شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ومحمد إبراهيم على رأس قائمة سيراميكا لمواجهة "إيسترن كومبانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا قائمة الفريق لمواجهة "إيسترن كومبانى" في المباراة المقرر إقامتها غدًا الإثنين في الثالثة عصرًا على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو- مصطفى ميسي.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

في سياق متصل يعقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة مديره الفني هيثم شعبان جلسات تحفيزية بصفة مستمرة مع باسم مرسي نجم الفريق من أجل استعادة مستواه المعهود الذى كان عليه، والعودة إلى التهديف مرة أخري.

ويبذل باسم مرسى قصارى جهده في التدريبات الجماعية لفريقه من أجل الوصول إلى أعلى "فورمة" ممكنة لا سيما أن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا مقتنع بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية وهو ما جعلهم يتعاقدون معه.

وشارك باسم مع سيراميكا في 10 مباريات، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا أمام المقاولون العرب، في الجولة الثامنة، ولم يصنع أي هدف.

وكانت أفضل فترات باسم مرسي مع الزمالك حيث سجل مع الفريق الأبيض 50 هدفًا، وصنع 15 آخرين، خلال 137 مباراة لعبها برفقة الفريق في مختلف البطولات.