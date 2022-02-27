إيهاب جلال: هدفنا الفوز بكل المباريات بالكونفدرالية.. وحققنا انتصار مهم على الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

عبر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الصفاقسي التونسي 1 / صفر، اليوم الأحد، في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، إن الفوز الذي تحقق اليوم وضع الفريق في الصدارة بفارق مريح عن أقرب المنافسين.

وأضاف أنه انتصار مهم للغاية وفي توقيت صعب، والفريق كان بإمكانه تحقيق فوز بعدد كبير من الأهداف.

وأوضح أن الفريق يقدم مواجهات قوية ولم يكن هناك رغبة من جانبه في التغيير لمجرد التغيير، وكان راضيا تماما عن الأداء وحتى إن لم يحقق الفريق الفوز، فلن يكن هناك من جانبه أي رد فعلي سلبي تجاه الأداء، مشيرا إلى أنه أخرج فاجري لاكاي بسبب الإجهاد الواضح عليه مع ضغط المباريات ودفع بالمهاجم محمود وادي بسبب طوله وقدرته على استغلال العرضيات من الطرفين.

وشدد على أن الفوز يمنح الفريق فرصة للتعامل مع اللقاءات المقبلة في الدوري وأفريقيا براحة كبيرة، حيث سيكون بإمكانه منح راحة لبعض العناصر والتدوير لتفادي الإجهاد الكبير.

وقال إن بيراميدز هدفه الفوز في كل مبارياته سواء محليا أو قاريا بأي شكل من الأشكال، مشيدا بالثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل، مؤكدا على أنهما يقدمان مباريات قوية للغاية وقادران على اللعب في صفوف المنتخب في التشكيل الأساسي خلال مباراتي السنغال في المرحلة الحاسمة من تصفيات التأهيل لمونديال قطر.

من جانبه عبر رمضان صبحي عن سعادته بالفوز، وقال صبحي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد، إن الانتصار كان مهما للغاية كونه منح الفريق 3 نقاط غالية وابتعد بصدارة المجموعة.

وأضاف أن الفريق كان الأفضل في كل شيء وسيطر على مجريات اللعب طوال اللقاء وأضاع العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير على حساب الفريق التونسي المحترم صاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية.

وأوضح أن إيهاب جلال المدير الفني طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع والهدف سيأتي ،وهو ما تحقق وحصد الفريق 3 نقاط غالية في مشوار دور المجموعات.

فيما قال علي جبر مدافع الفريق إنه سعيد للغاية كونه صاحب هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن الهدف جاء في توقيت صعب ومنح النادي 3 نقاط مهمة وضعته في الصدارة، والانتصار يجعل الفريق يلعب بشكل أكثر راحة في مشوار البطولة وكذلك الدوري الممتاز.

وأضاف الفريق المنافس الصفاقسي قوي ويمتلك لاعبين مميزين وصاحب خبرات في البطولة القارية، وكان يسعى عند خروجه في الكرة الأخيرة التي سجل منها الهدف أن يحقق المطلوب وكان يركز بشدة على التسجيل وهو ما حدث وسعيد بالفعل بهذا الانتصار الهام.