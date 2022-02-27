معين الشعباني: لدينا فرصة للتأهل.. ولا نستحق الخسارة من أوتوهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

أكد معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن الفرصة لا زالت سانحه لتأهل فريقه لدور الــ8 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية رغم الخسارة التي تعرض لها بهدف نظيف اليوم الأحد أمام أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل.

وقال الشعباني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الفرصة ما زالت سانحة أمام المصري للصعود لدور الثمانية خاصة في ظل خوضه لمباراتيه المقبلتين أمام أوتوهو والقطن الكاميروني بملعبه.

وأضاف أن المصري لم يكن يستحق الخسارة في مباراة اليوم، والتي كان فيها الفريق قاب قوسين أو أدني من الخروج بنقطة على الأقل.

وأوضح أن توقيت الهدف القاتل أسهم في خسارة الفريق للنقاط الثلاث للمباراة.