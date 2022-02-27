فيفا يعلن 3 قرارات ضد روسيا ويدرس موقف المنتخبات المقاطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من القرارات بالتماشي مع ما أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية وذلك ردا على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وجاء ذلك وسط مطالبات من بعض الاتحادات الأوروبية بعدم اللعب ضد روسيا خلال تصفيات كأس العالم، ومطالبة البعض باستبعاد المنتخب الروسي من التصفيات.

وجاء البيان الخاص بالاتحاد الدولي كما يلي:

لمعالجة المسائل المتعلقة بكرة القدم وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، قرر مكتب مجلس فيفا - الذي يضم رئيس فيفا ورؤساء الاتحاد الستة - بالإجماع اتخاذ تدابير أولية فورية، تماشياً مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).

وسيكون ذلك ساري المفعول حتى إشعار آخر:

• لن تُلعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا، حيث تُلعب المباريات "المحلية" على أرض محايدة وبدون متفرجين

• يجب أن يشارك الاتحاد العضو الذي يمثل روسيا في أي مسابقة تحت اسم "اتحاد روسيا لكرة القدم (RFU)" وليس "روسيا"

• لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي

سيواصل فيفا حواره المستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى لتحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات، والتي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع بسرعة، يظل مكتب مجلس فيفا على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي من هذه القرارات.

الأهم من ذلك، يؤمن فيفا بشدة بضرورة توحيد الحركة الرياضية في قراراتها بشأن هذا الموضوع وأن الرياضة يجب أن تستمر في كونها ناقل للسلام والأمل.

فيما يتعلق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، فقد أخذ فيفا العلم بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد البولندي لكرة القدم، واتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك، والاتحاد السويدي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شارك بالفعل في حوار مع الجميع، داخل اتحادات كرة القدم هذه، وسيبقى فيفا على اتصال وثيق للبحث عن حلول مناسبة ومقبولة معًا.

تظل أفكار فيفا مع كل من تأثر بهذا الوضع الصادم والمثير للقلق.