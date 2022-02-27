بعد الخسارة من صنداونز".. الخليج 365 يكشف ملامح محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه



عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، اجتماعاً مع لاعبيه اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

وتلقى الأهلي هزيمة قاتلة أمام صنداونز الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق صفحة مباراة صنداونز، والعمل على تدارك بعض السلبيات التي حدثت في المباراة والتركيز في المرحلة القادمة، خاصة في ظل المنافسات المحلية والإفريقية المتتالية التي يخوضها الأهلي في الفترة الحالية.

وعلم مراسل الخليج 365 أن موسيماني كان هادئاً للغاية مع لاعبيه في المحاضرة وركز علي ضياع الفرص في تلك النوعية من المباريات.

كما تحدث المدير الفني مع لاعبي الأهلي علي ضرورة الإلتزام بتعليماته الفنية وأن الهجوم المستمر وفتح جنبات الملعب دون تسجيل ستكون عواقبه ما حدث أمام صنداونز.

ورفض موسيماني تحميل أي لاعب مسئولية الخسارة من صنداونز، مشدداً علي أن كرة القدم هي لعبة جماعية في الأساس ولكنه طالب بغلق تلك الصفحة والتركيز في المرحلة المقبلة.

فيما أكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني والإداري لم يوقع أي عقوبات إضافية علي اللاعبين بعد الخسارة من صنداونز.

وقال إن العقوبات طبقاً للائحة الفريق لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي توازي مكافأة الفوز بأي مباراة وتقدر قيمته بمبلغ لا يزيد عن 15 ألف جنيه لكل لاعب.