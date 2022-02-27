"بعد الاجتماع مع مرتضى منصور".. أسامة نبيه يعلن عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن أسامة نبيه نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عودته إلى فريق القلعة البيضاء، عقب الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مصدر أكد لمصراوي، أن نبيه يقترب من العودة للجهاز الفني بالزمالك، بعدما عقد جلسة ودية مع مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أسامة نبيه عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم الاجتماع برئيس نادى الزمالك المستشار "مرتضى منصور".

وأوضح: "سنسعى جاهدين تصحيح مسار الفريق فى الفترة القادمة وإسعاد جماهير نادى الزمالك العظيمة الكبيرة، متمنيين من الله التوفيق فى المرحلة القادمة".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس السبت، استبعاد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني للزمالك في أعقاب الخسارة أمام الوداد المغربي 3-1 كما أحال كارتيرون للتحقيق.