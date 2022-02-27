طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة.. وحاليًا في مرحلة التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك، عن أخر تطورات الإصابة التي يعاني منها منذ فترة، مؤكدًا أنه حاليا في مرحلة التأهيل.

وكتب حامد عبر حسابه على موقع "انستجرام":" أنا أرغب في توضيح طبيعة إصابتي لجمهور الزمالك، فهي ليست كدمة في الركبة".

وأضاف:" الوصف الدقيق للإصابة هو right knee posterolateral corner injury ، وهي للأسف إصابة صعبة ومعقدة، وأنا حاليا في مرحلة التأهيل".

وتابع: " في الأمور العادية لا أحب الحديث وأركز في الملعب، لكن من حقك الجماهير أن أخرج وأوضح هذه التفاصيل، وأنا حاليا أقوم بكل شي حتى استطيع العودة للملاعب في أسرع وقت".

وتعرض طارق حامد للإصابة بكدمة قوية في الركبة منعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض المحلية والإفريقية الماضية، ليظل غيابه حتى تحسن حالته.