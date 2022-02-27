حقيقة إقالة «كارتيرون» من تدريب الزمالك.. وكواليس التفاوض حول الشرط الجزائي

الشارقة - اميمة ياسر - رددت أنباء خلال الساعات الماضية عن عزم مجلس إدارة الزمالك، تقديم الشكر لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض؛ عقب الخسارة أمام الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون لن يتقدم بالاستقالة؛ ومستمر مع الفريق وملتزم بالعقد المبرم مع النادي الأبيض.

وأضاف، كارتيرون رفض محاولات سابقة من مجلس إدارة النادي لفسخ التعاقد بالتراضي متمسكاً بشروط العقد خاصة الشرط الجزائي.

واستكمل، من حق الزمالك إقالة كارتيرون والتعاقد مع مدير فني جديد، ولكن عليه واجب أيضاً الإلتزام ببنود وشروط العقد المبرم.