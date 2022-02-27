محمد صلاح وهافيرتز يقودان هجوم ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي لمواجهة الليلة ضد نظيره تشيلسي، في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المقرر إقامته على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وقرر يورجن كلوب الاعتماد على الحارس الثاني كوفين كيليهير، بشكل أساسي في لقاء اليوم ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، بعدما شارك في مباريات هذه البطولة بصفة أساسية خلال النسخة الجارية.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوفين كيليهير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هيندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ساديو ماني.

ويجلس على مقاعد البدلاء أليسون، كوناتي، ميلنر، كيتا، تشامبرلين، مينامينو، جوتا، تسيميكاس، ديفوك أوريجي.

وسيتم بث مباراة ليفربول ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

كلوب يسعى لكتابة التاريخ مع ليفربول في كأس الرابطة



ويسعى يورجن كلوب لكتابة التاريخ مع ليفربول، ففي حال فوزه بالبطولة اليوم، سيصبح أول مدرب ألماني في التاريخ يحقق كأس كاراباو، وسيكون سادس مدرب يفوز باللقب في تاريخ ليفربول بعد بوب بيزلي وجو فاجان وروي إيفانز وجيرار أولييه وكيني دالجليش

ويحلم أيضاً المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، تحقيق إنجاز شخصي له مع الريدز، بعدما سجل في مباراة ربع النهائي ضد ليستر سيتي ثم نصف النهائي أمام أرسنال، وإذا سجل في المباراة النهائية الليلة، سيصبح ثاني لاعب يسجل في كل تلك الأدوار بعد كيني دالجليش.

وإذا فاز نادي ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، ستصبح هذه البطولة الخامسة للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز، بعدما توج بـ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

أعلن يورجن كلوب وتوماس توخيل، مدربا ليفربول وتشيلسي، تشكيلي الفريقين استعدادًا لنهائي كأس الرابطة، المقرر اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الحارس الأيرلندي، كيفين كيليهير، من البداية، بينما يجلس زميله البرازيلي أليسون بيكر على مقاعد البدلاء.

وقد اعتاد الحارس البديل المشاركة في مباريات كأس الرابطة، هذا الموسم.

وأشرك كلوب في الهجوم كلا من: محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

في المقابل، دفع توخيل بالثلاثي ماسون مونت وكاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش، في هجوم تشيلسي.

وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

ليفربول: كيليهير - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد - فابينيو - هيندرسون - تياجو - ماني - دياز - صلاح.

تشيلسي: ميندي - شالوباه - سيلفا - روديجر - أزبيلكويتا - كوفاسيتش - كانتي - ألونسو - مونت - بوليسيتش - هافيرتز.