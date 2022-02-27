شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من السنغال يزور اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات مباراتي كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من السنغال صباح اليوم مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش الترتيبات الخاصة بمباراة الذهاب بين المنتخبين المقرر لها 25 مارس المقبل فى القاهرة، وكان فى استقبال الوفد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، وتضمنت الزيارة كلا من:

(Lamine Diatta) مدير المنتخب (لاعب سابق في منتخب السنغال)

(Papa Ndoye ) ممثل وزارة الرياضة السنغالية

(Mohamed Al Amine) مسئول العلاقات الخارجية بسفارة السنغال

(Barry) مسئول البروتوكول بسفارة السنغال

يذكر أن قد توجه فى الأسبوع الماضي كل من وائل جمعة مدير المنتخب الوطني و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري و محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب في زيارة إلي السنغال لتفقد ملاعب التدريب وفندق الإقامة.