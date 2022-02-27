شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 11 ميدالية متنوعة فى البطولة الدولية للكونغ فو بموسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البعثة المصرية للوشوو كونغ فو 11 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات خلال المشاركة فى البطولة الدولية «Moscow wushu star» المقامة فى موسكو خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجارى.

وجاءت نتائج البعثة المصرية كالتالى : اللاعبة كارمن عادل رشاد مركز أول وميدالية ذهبية ساندا فى منافسات مرحلة مواهب تحت 11سنة، وحصد كريم إبراهيم شهيب فى مرحلة العموم 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين فى الأساليب وميدالية ذهبية فى قتال متلاحم «تواى شو» فى أسلوب النسر.

وفاز اللاعب نصر إبراهيم سالم فى مرحلة العموم بثلاث ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين فى الأساليب وميدالية فضية فى ميزان 90 كجم «تواى شو »، ومحمد محمود ميدالية برونزية ومركز ثالث فى مرحلة شباب 20 سنة فى أسلوب ساندا، واللاعب السيد أيمن عبده ميدالية فضية فى مرحلة شباب 20 سنة فى أسلوب ساندا.

وحصد اللاعب محمد عادل رشاد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أسلوب ساندا ضمن مرحلة ناشئين تحت 17سنة، واللاعب يوسف السعيد العجمى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أسلوب ساندا فى مرحلة الناشئين تحت 17سنة.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى للوشوو كونغ فو، بنتائج البعثة المصرية فى البطولة الدولية فى موسكو بعد حصد 11 ميدالية متنوعة، متوجها بكامل الشكر والتقدير للسفير نزيه النجارى سفير مصر بروسيا على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالبعثة المصرية.

وطمأن شريف مصطفى الجميع على أحوال البعثة المصرية فى روسيا وأن الأوضاع مستقرة لدى البعثة ومن المقرر عودتهم فى الوقت المحدد لهم للمغادرة من روسيا قادمين إلى الوطن.

وتضم البعثة المصرية الرسمية فى البطولة الدولية «Moscow wushu star» بموسكو الكيلانى فاروق الكيلانى مشرف البعثة، وليد أبو هيسة حكم دولي، نصر إبراهيم سالم مدير ومدرب البعثة، و6 لاعبين وهم : كريم شهيب، السيد عبده، محمد إبراهيم، يوسف العجمي، محمد عادل حمودة، كارمن حمودة.