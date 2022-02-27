شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا خاصا لتجهيز محمود متولى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من كابيلو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص لمحمود متولي، مدافع الفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة تدريجياً فى مباريات الفريق الأحمر، فى ظل حاجته لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويرغب موسيماني فى تجهيز متولي نظرا لحاجته لجهود اللاعب في الخط الخلفي، لاسيما مع إصابة أكثر من لاعب مثل بدر بانون وأيمن أشرف وتذبذب مستوى رامي ربيعة وياسر إبراهيم ورغبته فى إيجاد بديل لهم فى الخط الخلفي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذين لقاء صن داونز أمس في دوري أبطال أفريقيا، اكتفوا بأداء مران استشفائي ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وجانبا من تدريبات الكرة قبل أن يستكملوا فقرات المران البدني في «الجيم» وذلك تجنبا للإجهاد.



واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك دون الحصول على راحة بعد مواجهة صن داونز أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.