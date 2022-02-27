سفير مصر بالكونغو يرافق بعثة المصرى إلى استاد الشهداء لمواجهة أوتوهو

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير حمدى شعبان، سفير مصر بالكونغو الديمقراطية، على التواجد برفقة حسن عمار رئيس بعثة المصرى أثناء مغادرتها لمحل إقامتها بفندق كمبينسكى فلوف كونغو متوجهة إلى استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بنظيره أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أعلن معين الشعباني، المدير الفنى للنادى المصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أوتوهو الكونغولي، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتى تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، ويسعى الفريق البورسعيدى لمواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة المجموعة.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود.

رباعى خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار.

خط الوسط: أحمد حمودي، عمرو موسى، فريد شوقي.

خط الهجوم: محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي.

وتقام مباراة المصرى وأوتوهو فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وكانت بعثة النادى المصرى سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضى لتدخل فى معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد الفريق البورسعيدى فى هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما، كريم العراقى ظهير أيمن المصرى لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته فى الركبة.