شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثالث فى جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

سجل خالد عبد الفتاح هدف سموحة الأول في الدقيقة 74 جاء الهدف عن طريق تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك ، ونجح مروان حمدى في إضافة الهدف الثانى للموج الأزرق في الدقيقة "90 + 1" عن طريق تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 22 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 6 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في 11 مباراة خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 12 فى المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدورى العام جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة فى ثلاث لقاءات والتعادل فى 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا.

ودخل سموحة المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع: أحمد جمال - رجب نبيل - أحمد حكم - خالد عبد الفتاح،خط الوسط: محمد كناريا - حليمو - مصطفى الخواجة،خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي - صديق أوجولا.

وغاب عن صفوف سموحة كلا من محمد شكري وأحمد حمص للإصابة، أحمد رمضان بيكام للإيقاف، شريف رضا وحسين فيصل بقرار فني.

بينما دخل غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: عمرو شعبان،خط الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل،خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد السيد بازوكا،خط الهجوم: عبده يحيى - ماليك توريه - هشام عادل،ويغيب أحمد غنيم عن صفوف المحلة بقرار فني.