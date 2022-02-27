شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات محمد مصيلحى بعد فوزه بانتخابات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتخاذ مجلس إدارة النادي قراراً بإلغاء غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة التى أقيمت أمس الجمعة، وشهدت إجراء الانتخابات التى أسفرت عن فوز قائمة مصيلحي بجميع مقاعد مجلس إدارة النادى، وجاء قرار إلغاء الغرامة بسبب عدم استقرار حالة الطقس فى يوم الانتخابات.

ووجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة التي كانت الدافع الأكبر له ليبذل قصارى جهده لخدمة النادي.

وقال «مصيلحي»، فى تصريحات صحفية، «فخور وأتشرف برئاستي لنادى بحجم شعبية وجماهيرية نادي الاتحاد السكندري، وأنا تحت أمر النادي».