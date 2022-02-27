شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والصفاقسى فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والصفاقسى، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دخل بيراميدز المباراة ضاغطًا على دفاعات الصفاقسى محاولاً تسجيل هدف مبكر، وكاد إبراهيم عادل من إحراز الهدف بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيسر للفريق التونسى في الدقيقة 2 من انطلاقة المباراة.

وسيطر نادى بيراميدز على مجريات أول 10 دقائق ولكن دون أي خطورة على الفريق التونسى الذى يلعب في وسط ملعبه، ويعتمد على الهجمات المرتدة لمباغتة الفريق السماوى.

وأهدر إبراهيم عادل فرصة هدف محقق في الدقيقة 17 بعدما انفرد بحارس الصفاقسى ولكنه وضعها سهلة تصدى لها الحارس، لترد إلى لاكاى الذى وضعها في المرمى ولكن مدافع الصفاقسى منعها من الدخول، ليعلن الحكم عن تسلل على لاكاى لتضيع فرصة هدف محقق.

ورد الصفاقسى بهجمة خطرة على مرمى بيراميدز بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر ليلعبها المهاجم فراس الشواف بعيدة عن مرمى شريف إكرامى.

وأهدر عبد الله السعيد فرصة لنادى بيراميدز بعدما تلقى عرضية في الدقيقة 27 من محمد حمدى ليسددها لتصطدم بدفاع الصفاقسى، وبعدها بثلاث دقائق عاد عبد الله السعيد ليهدد مرمى الفريق التونسى في الدقيقة 30 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها ولكن الدفاع يتصدى مرة أخرى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاى

ويعتلى بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتى أهلى طرابلس فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والصفاقسى فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، وزناكو الزامبى فى المركز الرابع بدون نقاط.

المباراة لن تكون سهلة على الفريقين خاصة وإن كل منهما يضم عناصر قوية وسط صفوفه، حيث يحتل فريق بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الصفاقسى المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى بالدورى التونسى برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف، وسكنت شباكه 4 أهداف.