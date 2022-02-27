شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، 23 لاعبا فى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا، فى المباراة التى تجمعهما باستاد بتروسبورت غدا الاثنين في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصرى.

ويفقد إيسترن كومبانى الثنائى أحمد أمين أوفا والتونسى فراس بن عيفية مهاجمى الفريق أمام سيراميكا للإصابة، حيث أثبتت الأشعة معاناة أحمد أمين أوفا من شد في الضامة، في الوقت التي يعانى فيه التونسى فراس بن عيفية من شد في الخلفية، ليتأكد غيابهم عن قائمة الفريق أمام سيراميكا غدا.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، أحمد دعدور، عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح، أحمد جودة، الحسينى طه، محمود نعيم، صابر الشيمى، حسام حسن، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش، يوسف مجدى، أحمد متعب

الوسط: مودى ناصر، عبد العزيز موسى، أحمد تمساح، بلال آيت بن مالك، عماد ميهوب، إيمن غباشى، عمر فاروق، محمد رمضان

الهجوم: أحمد حمزاوى، عادل نيمار

ويبحث فريق إيسترن عن تحقيق الفوز الأول بعد مرور 10 جولات لم يتذوق فيها طعم الفوز، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم ولم يحقق أى انتصار.

واستقر مجلس إدارة فريق ايسترن كومبانى على تفعيل بند شراء المهاجم التونسى فيراس بن عيفية اللاعب المعار إليه من فريق النجم الساحلى التونسى لمدة 3 مواسم بشرط دفع 450 ألف دولار ويأتى ذلك بعد الحصول على الموافقة من المدير الفنى الكابتن علاء عبد العال، حيث يرى مجلس ادارة الفريق والجهاز الفنى أن استمرار اللاعب سيكون إضافة كبيرة خاصة بعد تأقلمه مع اللاعبين.