شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد أحمد أوفا والتونسى فراس بن عيفية أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس، المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن الفريق سيفقد الثنائى أحمد أمين أوفا والتونسى فراس بن عيفية مهاجمى الفريق أمام سيراميكا فى المباراة التى تجمعهما باستاد بتروسبورت غدا، الاثنين، فى إطار الجولة الحادية عشر من الدورى.

وقال خالد عباس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأشعة أثبتت معاناة أحمد أمين أوفا من شد فى الضامة سيبعده عن الفريق أمام سيراميكا، فى الوقت التي يعانى فيه التونسى فراس بن عيفية من شد في الخلفية، ليتأكد غيابهم عن قائمة الفريق أمام سيراميكا غدا.

ويبحث فريق إيسترن عن تحقيق الفوز الأول بعد مرور 10 جولات لم يتذوق فيها طعم الفوز، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم ولم يحقق أى انتصار.

واستقر مجلس إدارة فريق ايسترن كومبانى على تفعيل بند شراء المهاجم التونسى فيراس بن عيفية اللاعب المعار إليه من فريق النجم الساحلى التونسى لمدة 3 مواسم بشرط دفع 450 ألف دولار ويأتى ذلك بعد الحصول على الموافقة من المدير الفنى الكابتن علاء عبد العال، حيث يرى مجلس ادارة الفريق والجهاز الفنى أن استمرار اللاعب سيكون إضافة كبيرة خاصة بعد تأقلمه مع اللاعبين.

في المقابل، يدخل سيراميكا هذا اللقاء فى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة جمعهم من انتصارين و6 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف، فيما يدخل إيسترن كومبانى.