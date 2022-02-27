شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل سلبيا مع أوتوهو الكونغولى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى بدون أهداف فى الشوط الأول مع نظيره أوتوهو الكونغولى فى المباراة المقامة حاليا حاليا باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة.

المصري بدأ بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: أحمد مسعود،رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار،خط الوسط: أحمد حمودي، عمرو موسى، فريد شوقي،خط الهجوم: محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي.

ورفع مازيمبى رصيده للنقطة 6 محتل به صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وبفارق نقطتين عن االمصرى البورسعيدى الوصيف برصيد 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد القطن عند نقطتين في المركز الثالث ويتذيل أوتوهو الترتيب برصيد نقطة واحدة .

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.