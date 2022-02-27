شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق المركز السادس فى كأس العالم لسلاح الشيش "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري المركز السادس فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، والمقامة بالقاهرة وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري.

وخسر المنتخب المصرى من نظيره الفرنسي بنتيجة 45-38 فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفاز منتخبنا الوطني على منتخب كندا في دور الـ16 بنتيجة 45-44, ثم خسر من نظيره الامريكي في دور ربع النهائي بنتيجة 45-24.

وبعدها فاز في أولى مباريات تحديد المركز الخامس وحتي المركز الثامن على نظيره هونج كونج بنتيجة 45-37، وأخيرًا حسن من منتخب فرنسا بنتيجة 45-38 ليصبح ترتيبه النهائي السادس.

وتأهل كل من أمريكا وروسيا إلى دور النهائي كما يلعب المنتخب الإيطالي ضد نظيره الكوري على البرونزية.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم: "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: ”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

جدير بالذكر أن الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف قد توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.