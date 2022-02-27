شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين سموحة وغزل المحلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سموحة سلبيا مع غزل المحلة فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع: أحمد جمال - رجب نبيل - أحمد حكم - خالد عبد الفتاح،خط الوسط: محمد كناريا - حليمو - مصطفى الخواجة،خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي - صديق أوجولا.

ويغيب عن صفوف سموحة كل من محمد شكري وأحمد حمص للإصابة، أحمد رمضان بيكام للإيقاف، شريف رضا وحسين فيصل بقرار فني.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان،خط الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل،خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد السيد بازوكا،خط الهجوم: عبده يحيى - ماليك توريه - هشام عادل،ويغيب أحمد غنيم عن صفوف المحلة بقرار فني.

ويدخل سموحة اللقاء فى المركز الرابع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة جمعها الفريق السكندري من 5 انتصارات وأربع تعادلا وهزيمة واحدة فى المباريات العشر التي خاضها، ونجح لاعبوه فى تسجيل 16 هدفا وتلقت شباكه 11.

وفى المقابل، يدخل فريق غزل المحلة اللقاء فى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة فى مثلها والتعادل فى ثمانية لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا.