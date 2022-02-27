شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ورمضان صبحي ولاكاي فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الصفاقسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة الصفاقسي التونسي المحدد لها السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - إبراهيم توريه - حسين السيد .

وخرج من القائمة لرؤية فنية، لاعب الوسط الشاب محمود صابر، والمهاجم محمود الجباس.