شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب وفينجادا وجدو فى مقصورة ملعب مباراة بيراميدز والصفاقسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التواجد فى مقصورة استاد الدفاع الجوى لحضور مباراة بيراميدز ضد الصفاقسي التونسي فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت المباراة حضور جهاز المنتخب بالكامل فيما عدا محمد شوقي، وتواجد كل من كيروش وروجر دي سا المدرب العام وضياء السيد المدرب العام الثاني ووائل جمعة مدير المنتخب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

كما تواجد معهم نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة ومحمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق لحضور مباراة بيراميدز والصفاقسي.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة الصفاقسي التونسي المحدد لها السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - إبراهيم توريه - حسين السيد .

وخرج من القائمة لرؤية فنية، لاعب الوسط الشاب محمود صابر، والمهاجم محمود الجباس.



جهاز المنتخب وجدو في مقصورة ملعب مباراة بيراميدز والصفاقسي (5)