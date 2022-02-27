شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم أول 15 دقيقة بين بيراميدز والصفاقسى فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى أول 15 دقيقة من مواجهة بيراميدز والصفاقسى، في المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاى

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الصفاقسى التونسى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتلى بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتى أهلى طرابلس فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والصفاقسى فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، وزناكو الزامبى فى المركز الرابع بدون نقاط.

المباراة لن تكون سهلة على الفريقين خاصة وإن كل منهما يضم عناصر قوية وسط صفوفه، حيث يحتل فريق بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الصفاقسى المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى بالدورى التونسى برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف، وسكنت شباكه 4 أهداف.