شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستضيف تصفيات منتخب التايكوندو للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى طلائع الجيش، تصفيات منتخب التايكوندو للناشئين تحت 14 سنة، والتى تقام فى الفترة من 16 إلى 19 مارس المقبل، على أن يقام الميزان قبل المنافسات بيوم واحد.

ويتم خلال التصفيات إقامة مباريات بين اللاعبين فى نفس الوزن، ويتم اختيار الفائز فى التصفيات، لينضم الى معسكرات المنتخب، تحسبًا للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد التايكوندو خلال الساعات القليلة المقبلة شروط ومواعيد التسجيل فى التصفيات.

يشارك منتخب التايكوندو كبار رجال وسيدات فى منافسات بطولتى إسبانيا وبلجيكا المفتوحتين، فى مارس المقبل، استعدادًا لبطولة العالم للبومزا التى تقام بكوريا الجنوبية أبريل القادم، وكذلك دورة ألعاب البحر المتوسط.

وينظم اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى تصفيات للاعبى منتخب التايكوندو الأول مارس المقبل فى إطار الاستعداد لبطولات الأجندة الدولية، ومن المقرر أن تقام التصفيات بصالة اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة يومى 4 و 5 مارس المقبل.

وكان اتحاد التايكوندو قد أقام تصفيات لمنتخب البومزا كروجى بنادى الزهور التجمع الخامس الأسبوع الماضى .