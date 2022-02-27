شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفكر فى الاستعانة بالبدلاء أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيماني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل إراحة المجموعة الأساسية وتجنبيهم الإجهاد في ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التي يخوضها الأهلي في الفترة الحالية.

ويفكر موسيماني فى إراحة أكثر من لاعب مع منح الفرصة للمجموعة الاحتياطية مثل كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن لاسيما وأنهم لم يشاركوا كأساسيين في مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وينوي موسيماني إراحة أكثر من لاعب من المجموعة الأساسية مثل علي معلول وياسر إبراهيم واليود يانج وأحمد عبد القادر ومحمد شريف، مع الاحتفاظ بهم على دكة الاحتياط والدفع بهم حسب الحاجة إلى جهودهم.

تأتي رغبة موسيماني في منح الفرصة للاعبين البدلاء خشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد قبل خوض المباريات الحاسمة في دور المجموعات الإفريقي ضد المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب إفريقي، لاسيما بعد تأزم موقف الأهلي في المجموعة بعدما تراجع للمركز الثالث بنقطة واحدة من تعادل وخسارة.