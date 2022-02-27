مباشر نهائي كأس كاراباو.. تشيلسي 0-0 ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زور الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا قمة تشيلسي وليفربول في المباراة النهائية لبطولة كأس كاراباو المقامة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي مع ليفربول، ويسعى صاحب الـ29 عاما لحصد خامس ألقابه مع الريدز.

تشكيل تشيلسي: إدوارد ميندي، ناثنيال شالوباه، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، سيزار أزبيليكويتا، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، ماسون ماونت، كاي هافيرتز، كريستيان بوليسيتش.

تشكيل ليفربول: كويمين كيليهر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، نابي كيتا، جوردان هندرسون، محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الخامسة أتيحت فرصة خطيرة عند كريستيان بوليسيتش بعد عرضية من أزبيليكويتا لكن حارس ليفربول كيليهر يتألق ويتصدى للكرة من أمام المرمى.

محمد صلاح في الدقيقة 22، حاول من كرة حرة مباشرة أن يصل لشباك ميندي لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وبعد نصف ساعة حاول نابي كيتا أن يسجل هدف ليفربول لولا تألق ميندي وترتد الكرة لساديو ماني الذي يهدر الفرصة من أمام المرمى بعد تألق من ميندي.

وفي الدقيقة 39، سدد ماونت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وسط غياب دفاعي من ليفربول إلا أن كيليهر يتصدى للكرة ثم يشتتها دفاع "الريدز".

فرصة خطيرة أتيحت لصالح ماونت من أمام المرمى بعد عرضية من هافيرتز لكن تمر الكرة بسلام على ليفربول وسط حزن من توماس توخيل ولاعبي تشيلسي في الدقيقة 45.

انفراد خطير لصالح تشيلسي في الدقيقة 49 بعد كرة من الأمريكي بوليسيتش تصل لماونت الذي يسدد لكن ترتطم الكرة في القائم الأيسر.

كرة مشتركة بين هافيرتز وماونت ليسدد الأخير كرة قوية لكن حارس ليفربول كيليهر يتصدى للكرة على مرتين في الدقيقة 59.

محمد صلاح أهدر فرصة هدف التقدم بعد انفراد على مرمى تشيلسي إلا أن تياجو سيلفا يبعد الكرة من خط المرمى في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 67 أحرز ماتيب هدف ليفربول الأول من كرة رأسية بعد رأسية من ماني لكن الحكم يلغي الهدف بداعي الخطأ على فان دايك.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..