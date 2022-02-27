هنا ويمبلي.. تشكيل نهائي كأس كاراباو بين تشيلسي وليفربول.. إصابة ألكانتارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

قمة منتظرة ستجمع بين تشيلسي وليفربول في المباراة النهائية لبطولة كأس كاراباو على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي، والذي شهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي، بجانب ساديو ماني ولويس دياز في الخط الهجومي، وتواجد أليسون بيكر بديلا.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد الألماني توماس توخيل أيضا على العناصر الأساسية لتشيلسي بتواجد السنغالي إدوارد ميندي أفضل حارس بالعالم، مع الثلاثي الهجومي ماسون ماونت، كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش.

تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ناثنيال شالوباه، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر.

الوسط: سيزار أزبيليكويتا، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

وفي الهجوم: ماسون ماونت، كاي هافيرتز، كريستيان بوليسيتش.

تشكيل ليفربول

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

وفي الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

وشهدت تشكيل ليفربول تغيير إضطراري بخروج تياجو ألكانتارا بسبب تعرضه للإصابة ليكون بدلاً منه نابي كيتا.

وكان تشيلسي تأهل إلى المباراة النهائية بعد تجاوز كل من أستون فيلا بركلات الترجيح في الدور الثالث، ساوثهامبتون بركلات الترجيح في ثمن النهائي، برينتفورد (2-0) بربع النهائي، و توتنهام (3-0) بنصف النهائي.

أما ليفربول فأطاح بكل من نورويتش سيتي (3-0) في الدور الثالث، ثم بريستون نورث إيند (2-0) في ثمن النهائي، ليستر سيتي بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل تجاوز آرسنال 2-0 في المربع الذهبي.