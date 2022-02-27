مجموعة المصري.. مازيمبي يتصدر بفوز صعب على القطن الكاميروني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

اعتلى تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) مؤقتا، عقب فوزه الصعب والمتأخر 1 / صفر على ضيفه القطن الكاميروني، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد مازيمبي إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطتين أمام المصري، صاحب المركز الثاني، قبل لقائه مع مضيفه أوتوهو دويو من الكونغو برازافيل في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، توقف رصيد القطن عند نقطتين في المركز الثاني.

وارتدى جنودي ليكونزا ثوب البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مازيمبي الوحيد في الدقيقة 86، ليعيده إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، بخسارته صفر / 2 أمام مضيفه المصري البورسعيدي.