الكونفدرالية.. بيراميدز 0-0 الصفاقسي.. أوتوهو 0-0 المصري.. مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز بيراميدز على نظيره الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وسجل هدف المباراة علي جبر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، بعد ركنية لعبها عبدالله السعيد.

ووصل بيراميدز للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من الكونفدرالية بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الصفاقسي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

وبدأ بيراميدز بتشكيل: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، دونجا، إبراهيم عادل، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، فخري لاكاي.

شهدت الدقيقة الأولى في مباراة هجمة منظمة من الصفاقسي انتهت بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، وجاء الرد سريعًا من بيراميدز في الدقيقة الثانية بتسديدة عبد الله السعيد.

سيطر بيراميدز على مجريات اللقاء، وسط تراجع كبير من لاعبي الصفاقسي، حتى جاء تهديد جديد في الدقيقة 18 عن طريق إبراهيم عادل الذي سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أيمن دحمان.

واصل أيمن دحمان تألقه في حماية مرماه، حيث شهدت الدقيقة 40 تصدي رائع لها، لتسديدة نبيل دونجا، قبل نهاية الشوط الأول.

لم يختلف الوضع في الشوط الثاني، وواصل بيراميدز سيطرته على الكرة، واستمرت المحاولات لتسجيل الهدف الأول، وسط تألق من أيمن دحمان حارس مرمى الوداد.

انحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد الصفاقسي على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، فيما واصل بيراميدز ضغطه حتى حصل على ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، لعبها عبد الله السعيد، ونجح على جبر من تحويلها في الشباك برأسية رائعة، ليحقق بيراميدز الفوز في اللحظات الأخيرة.