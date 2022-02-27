سموحة يتجاوز المحلة بهدفين ليتخطى الزمالك ويُعادل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محرر الخليج 365:

نجح سموحة في تجاوز غزل المحلة بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ11 من مسابقة دوري وي المصري، على ملعب برج العرب.

سجل هدفي سموحة خالد عبدالفتاح في الدقيقة 74، فيما أضاف مروان حمدي الهدف الثاني بطريقة رائعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

ورفع سموحة رصيده عند 22 نقطة من 11 مباراة في المركز الثالث، نفس رصيد الأهلي، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف، وله أفضلية خوض 8 مباريات فقط حتى الآن.

وبقي غزل المحلة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

التشكيل:

سموحة: الهاني سليمان، رجب نبيل، أحمد حكم، أحمد جمال، خالد عبد الفتاح، محمد كناريا، مصطفى الخواجة، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي، صديق أوجولا، مروان حمدي

غزل المحلة: عمرو شعبان، هاني عادل، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، هشام بلحة، ماليك توريه، محمد بازوكا، حميد ماو، عبده يحيى، أحمد النادري

تفاصيل المباراة:

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم سيطرة سموحة على معظم مجريات الشوط.

وفي الشوط الثاني، نال محمد كناريا بطاقة حمراء في الدقيقة 62.

ونجح سموحة في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 74 عن طريق خالد عبدالفتاح، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد صاروخية في شباك المحلة.

ونجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91، بطريقة رائعة، بعد سدد ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المحلة، لتسكن الشباك.

وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة بفوز سموحة بهدفين نظيفين.