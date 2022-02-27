الامارات | «هاتريك» فينيسيوس يقود الحمرية لفوز مهم في دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» فينيسيوس يقود الحمرية لفوز مهم في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الحمرية بملعبه على الذيد باربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى.

سجل البرازيلي فينيسيوس سيلفا ثلاثة أهداف (هاتريك) وسجل مواطنه جيلمار الهدف الرابع.

وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد الحمرية 40 نقطة ويملك مباراة أقل، بينما تجمد رصيد الذيد عند 15 نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز مصفوت على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للفائز النيجيري اكانواه والبرازيلي كارلوس البرتو، بينما سجل لاصحاب الأرض البرازيلي جيلسون دا، ليصبح رصيد مصفوت 20 نقطة، مقابل 13 نقطة لفريق التعاون.

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