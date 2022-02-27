«كيروش» يدرس ضم «لاعب الأهلي» لقائمة منتخب مصر أمام السنغال بعد خروج «السعيد» من حساباته.. موعد المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم محمد مجدي «أفشة» لاعب الأهلي لقائمة «الفراعنة» استعدادًا لخوض مباراتي المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة السنغال في المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا قد أوقعت منتخب مصر في مواجهة السنغال، حيث ستكون مباراة الذهاب في مصر، بينما ستكون مباراة العودة في داكار.

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30.

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5:00.

ويظهر «أفشة» بمستوى متميز خلال مباريات فريقه الأخيرة، الأمر الذي رصده أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري والبرتغالي كارلوس كيروش.



يأتي ذلك خاصة وأن عبدالله لسعيد خرج من حسابات «كيروش» بعد المستوى الذي ظهر به خلال بطولة أمم إفريقيا، فضلًا عن اعتزله الدولي.