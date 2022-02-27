شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يمنح حارس الإسماعيلى الشاب راحة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كمال السيد، حارس مرمي الإسماعيلي، على راحة سلبية من المران الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد للقاء مصر المقاصة الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من عمر منافسات الدوري المحلي.

جاء ذلك بعد مشاركة الحارس الشاب بشكل أساسي بصفوف فريق الشباب مواليد 2001 أمس بدوري الجمهورية والذى انتهي بفوز شباب الدراويش على فاركو بهدف دون رد ضمن منافسات دورى الجمهورية.

ويستعين قطاع الناشئين بجهود أكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق الأول في ظل خبراتهم وقدراتهم علي تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة فضلًا عن تجهيزهم بشكل مستمر تحسبا للاستعانة بخدماتهم في أي وقت.