شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات مصر فى المرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض منتخب السلة نفسه فى مقدمة ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم التى أقيمت بالسنغال، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية فى المباراة التى جمعتهما اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من التصفيات يوليو المقبل، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن، وتقام البطولة أيام 1 و 2 و 3 يوليو المقبل، على أن تكون مباريات مصر فيها كالتالى..

1 يوليو مصر والسنغال

2 يوليو مصر و كينيا

3 يوليو مصر و الكونغو الديمقراطية

ووفقا لنظام البطولة، يصعد أول 3 منتخبات من كل مجموعة للدور التالى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وعلى الأرجح ووفقا لنتائج المجموعة حتى الآن، فإن المنتخبات المرشحة للصعود للدور التالى بعد المرحلة الثانية ستكون مصر والكونغو والسنغال فى ظل النقاط التى جمعها كل منتخب.

وجمعت مصر 5 نقاط بالتساوى مع الكونغو الديمقراطية، وفى انتظار نتيجة المباراة التي ستجمع السنغال صاحب الـ 3 نقاط وكينيا نقطتين.