شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جورج مرزباخ أول رئيس لنادى الزمالك بمسماه القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس نادى الزمالك بتاريخ 5 يناير عام 1911 على يد البلجيكى جورج مرزباخ كنادٍ (رياضى وثقافى واجتماعى)، باسم نادى قصر النيل، لكون مقر النادى كان يشغل مكان "كازينو النهر" الحالى بالجزيرة، وتولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر فى ذلك الوقت رئاسة النادى.

فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1910، فى أثناء حضور البلجيكي جورج مرزباخ حفل عيد الميلاد على ضفاف نهر النيل راودته فكرة إنشاء النادى، فرأى أن مكان استراحة شركة الترام التي استضافت الحفل مناسبة كمقر لنادٍ رياضي، فقرّر مرزباخ تأسيس النادي ردًا على القائد البريطاني العسكري في مصر (هربرت كتشنر)، الذي أمر بتعليق لافتة على باب نادي الجزيرة تمنع دخول غير الإنجليز إليه، فقرر مرزباخ أن يؤسس نادى سُمّى بنادى قصر النيل فى منطقة الجزيرة، وقال أن النادي سوف يفتح أبوابه للمصريين والبلجيكيين والأجانب.

ولم يجد مرزباخ وقتها صعوبة في تأسيس هذا النادي، خاصة أنه كان لديه علاقات قوية داخل قصر الخديوى عباس حلمى الثانى، وصداقات كثيرة مع كل كبار المسؤولين في المجتمع المصري، وكان المحامي الخاص لشركة الترامواى.

أول مجلس إدارة لنادى الزمالك تكون من جورج مرزباخ رئيسًا وعضوية كلٍ من نوح أمين عبد الله وأحمد محمود عزام واللبنانى خورى شلهوب ممثلا لشركة الترام والإيطالى باولو اسبوسيتو ممثلا لقصر الخديو والبلجيكى مترى مرزباخ شقيق الرئيس والمؤسس ونائب الرئيس هو عالم الآثار الكبير هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922.