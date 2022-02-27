شكرا لقرائتكم خبر عن "العب بوش رجلك".. سبب أزمة أفشة مع مشجع بعد خسارة صن داونز "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لمحمد مجدى أفشة، نجم النادى الاهلى، يرفض فيه تصويره بالفيديو من مشجع طالبه باستخدام "وش رجله" فى بعض الفرص التى أتيحت له فى مباراة صن داونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد، وظهر أفشة فى حالة نفسية سيئة عقب الخسارة من بطل جنوب أفريقيا.

وقال المشجع لأفشة فى الفيديو، "هاردلك يا أفشة بس وش رجلك أحسن من أى حاجة يا أفشة"، ليرد لاعب الأهلى، " بلاش تصور فيديو"، فرد المشجع، "هتعملى إيه يعنى أنا بقولك هاردلك وبقولك وش رجلك".

الأهلى يخسر من صن داونز بدوري الأبطال

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، سيطر الأهلي على المباراة وأهدر جملة من الفرص المحققة، سواء في الشوط الأول أو الثاني، وسط محاولات هجومية متلاحقة وتألق غير عادي لحارس مرمى صن داونز ، وفي الدقيقة 86 ينجح صن داونز في تسجيل هدف المباراة من هجمة مباغتة داخل منطقة الجزاء، نتيجة لخطأ في تمركز خط دفاع الأهلي.

رصيد الأهلى فى مجموعات دوري الأبطال

تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، في حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة