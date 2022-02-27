الامارات | محمد مطر غراب يكشف سر "تغريداته" المثيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مطر غراب يكشف سر "تغريداته" المثيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم السابق والناقد والمحلل الرياضي المعروف محمد مطر غراب سر تغريداته عبر صفحته في "توتير" التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي ووجدت صدى كبيرا.

وقال محمد مطر غراب لـ "الامارات اليوم": "مانشرت من تغريدات ورغم أن البعض فسرها كل من زاويته الخاصة والواقع الذي مر به، الا أن الأمر بالنسبة له متعلق بصديق مقرب مر بهذا الواقع، وأن الكل سيمر أيضا بهذا الواقع الذي أشرت إليه في التغريدات".



وكان غراب قد نشر تغريدتين، قال في إحداهما "احسنت له دهرا واسأت له في يوم .. فنسى الدهر وتذكر اليوم".

وأضاف في التغريدة الثانية "شكراً لكل مؤسساتنا الرياضية التي عملنا فيها وتفانينا وأخلصنا لها والتي عايشناها حباً ومعروفاً ووفاءً وطيبا وغيرت مفاهيم حياتنا..ألف شكر لمن علمنا.. أن لكل حب كره، ولكل معروف نكران، ولكل وفاء غدر، ولكل طيب ألف صفعة.. شكراً على الدرس".



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